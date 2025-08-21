記者会見する国連のグテレス事務総長＝21日午前、横浜市来日中のグテレス国連事務総長は21日、横浜市で記者会見し、イスラエル政府が承認したヨルダン川西岸での大規模なユダヤ人入植地建設計画を「国際法違反だ」と批判し、撤回を要求した。同計画は将来のパレスチナ国家樹立を阻む恐れがあるとして国際社会が強く反発し、計画が長年停止されてきた経緯がある。計画予定地は「E1」と呼ばれ、イスラエルメディアによると12平方