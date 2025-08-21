２１日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比１１３円３３銭（０・２９％）安の３万９６５０円９９銭だった。２日連続で値下がりした。３３３銘柄のうち２２２銘柄（約６７％）が下落した。前日の米株式市場でハイテク株が下落したことを受け、半導体関連を含む電機株が下落した。医薬品や小売り関連の銘柄も値下がりした。主要各国の中央銀行トップらが参加する経済シンポジウム「