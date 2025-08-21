「ＤｅＮＡ−広島」（２１日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡ・藤浪晋太郎投手が試合前、広島・新井監督の元に出向いて談笑するシーンがあった。モスグリーンのＴシャツを着て、右手を腹部分に当てて新井監督と言葉を交わす藤浪はリラックスした表情で、右腕を見つめる新井監督も緩んでいるのが見て取れる。２人は２０１３、１４年の２年間、ともに阪神の選手として同じ釜の飯を食ってきた間柄。この２年間はともにリーグ２位で