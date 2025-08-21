きょう（21日）午後、岡山市北区庭瀬で住宅が全焼する火事がありました。これまでにけが人は確認されていません。 【写真を見る】【続報】「爆発音がしてから黒い煙が」岡山市北区庭瀬で住宅1棟が全焼する火事けが人はなし【岡山】 岡山市消防局によりますと、午後2時40分ごろ、岡山市北区庭瀬で「建物の2階が燃えている」と近所の人から消防に通報がありました。 警察によりますと、火が出たのは藤原美恵子さんの住宅で、火