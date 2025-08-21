ＪＲ西日本によりますと、ＪＲ京都線の西大路駅と桂川駅間で２１日午後５時半ごろ、人と電車が接触する人身事故が発生しました。この影響で、午後５時４０分時点で、ＪＲ京都線の京都〜高槻間が上下線で運転見合わせとなっています。運転再開は午後６時半頃の見込みだということです。