四国新幹線の実現に向けて全国から約45万筆の署名が集まりました。四国4県や地元経済界は今後、建設に向けた調査を国に強く求めていくとしてしています。 【写真を見る】四国新幹線の実現に向け全国から約45万筆の署名四国4県は国に建設に向けた調査を求める方針【香川】 四国への新幹線導入を求め、四国4県の知事や地元選出の国会議員、また、四国新幹線との連結が計画されている岡山市の関係者らが出席した大会で発表されま