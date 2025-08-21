小泉進次郎農水大臣が２１日、大阪・関西万博を視察した。案内役を吉村洋文・大阪府知事（日本維新代表）が務めた。進次郎氏はＸ（ツイッター）に万博視察の写真を連続投稿。「吉村大阪府知事と塩むすび＠万博」と２人で塩むすびを持っている２ショットや、「おにぎり屋さんの前で知事の自撮り」と記しスマホで自撮り２ショを撮影している写真をはじめ、２ショット４枚を含め、２人で説明を受けながら見学している写真など計８