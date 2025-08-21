オリジナルの特徴をリスペクトして大胆に変貌！トヨタの「AE86」は、1983年に発売された「カローラレビン」および「スプリンタートレノ」の型式番号で、軽量なFRボディと軽快な走りから「ハチロク」の愛称で親しまれる名車です。特徴はFR駆動の軽量コンパクトボディと小気味よく回る1.6リッターのNAエンジンで、「乗って楽しいクルマ」として愛されており、発売から40年以上経過した今でも中古車市場で当時の新車価格以上の価