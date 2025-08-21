マイクロソフトは8月21日、ASUSとのコラボレーションで開発中の携帯ゲーム機「ROG Xbox Ally」「ROG Xbox Ally X」を日本でも10月16日に発売することを発表しました。Windows 11ベースの携帯ゲーム機ハードウェアに最適化したWindows 11が動作し、「Xbox フルスクリーン エクスペリエンス」と呼ぶホーム画面からゲームの起動が可能。本体にインストールしたゲームや「Xbox Cloud Gaming」のクラウドゲーミング、Xboxコンソールのリ