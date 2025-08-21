日銀が２１日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１４７円５８～５９銭と前営業日に比べ０４銭のドル安・円高。ユーロは対円で１ユーロ＝１７２円０４～０８銭と同１４銭のユーロ高・円安。対ドルでは１ユーロ＝１．１６５７～５９ドルと同０．００１３ドルのユーロ高・ドル安だった。 出所：MINKABU PRESS