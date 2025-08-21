新華社国家ハイエンドシンクタンクが発表したシリーズ報告書「南中国海の真相」。（北京＝新華社記者／李鑫）【新華社北京8月21日】新華社の政策研究組織「国家ハイエンドシンクタンク」は21日、「南中国海の真相」と題したシリーズ報告書を中国語と英語で世界に向けて発表した。南中国海諸島に対する中国の領土主権と海洋権益の歴史的、法的根拠を体系的に説明し、域外勢力による「南中国海問題」干渉の真相を明るみに出