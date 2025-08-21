女優、歌手としても活動する鈴木紗理奈（４８）が２１日（日本時間）、インスタグラムを更新。このほど６年間のイギリス留学を終えたばかりの１５歳の１人息子が、今期からアメリカの学校に留学することを明かした。１３年１２月に離婚し、長男・利音（りおと）くんをシングルマザーとして育てている紗理奈。１９年には単身、イギリスの学校に留学し、帰国したばかりの長男について「今期からリオトがアメリカの学校に入学する