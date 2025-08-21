繰り返し下着を盗み、勤務する小学校のロッカーに隠していた男性教師が懲戒処分となりました。愛知県教育委員会によりますと、大治町立大治西小の男性教師(49)は2022年までのおよそ3年にわたり、散歩中にベランダから女性用の下着18着を盗み、自宅で家族に見つけられた後は学校の更衣室のロッカーに隠していました。窃盗の疑いで書類送検されて、6月に不起訴になりましたが、8月21日付けで停職6カ月の処分を受け