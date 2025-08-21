V.LEAGUE MEN EAST（Vリーグ男子東地区）の北海道イエロースターズが18日（火）、北海きたえーるを会場にプロバスケットボールチームであるレバンガ北海道と同日開催することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 同日開催は11月8日（土）と9日（日）の富士通カワサキレッドスピリッツ戦で行われる。B.LEAGUE（Bリーグ）所属でプロバスケットボールクラブのレバンガ