WBA世界ライト級王者ジャーボンテイ・デービスと、昨年11月に58歳となったマイク・タイソンに勝利したジェイク・ポールのエキシビションマッチが、日本時間11月16日に米・アトランタで行われるようだ。『The Ring』によると、デービスは、今月予定されていたラモント・ローチとのライト級王座戦リマッチが、家庭内暴力の容疑で逮捕されたことにより中止に。一方、ポールは元ヘビー級王者アンソニー・ジョシュアとの対戦実現に向け