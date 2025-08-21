ニューカッスルはブレントフォードに所属するコンゴ代表FWヨアネ・ウィッサ獲得に向けて2度目のオファーを提出したようだ。英『Sky Sports』や『The Athletic』など複数メディアが報じている。ニューカッスルは以前から同選手の獲得を目指しており、一度2500万ポンド（約49億円）のオファーを提出。しかしこれはブレントフォードに拒否されていた。金額を増額したオファーを再び出すことが予想されていたが、ニューカッスルは再度