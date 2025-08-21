JR九州によりますと、台風12号にともなう大雨の影響で、九州新幹線は熊本駅〜鹿児島中央駅の間で運転見合わせとなっています。【映像】九州新幹線 熊本〜鹿児島中央の間で運転見合わせ博多駅から熊本駅間も遅れが発生しています。（ANNニュース）