東武百貨店 池袋本店では、2025年8月26日(火)から9月2日(火)までの8日間、「第八回47都道府県にっぽんのグルメショー」を開催。 東武百貨店 池袋本店「第八回47都道府県にっぽんのグルメショー」 場所：東武百貨店 池袋本店8階催事場(約210坪)期間：2025年8月26日(火)〜9月2日(火)営業時間：午前10時〜午後7時※イートインは閉場30分前がラストオーダーとなります。※写真はイメージです。※表示価格は