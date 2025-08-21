気象台は、午後5時54分に、洪水警報を指宿市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】鹿児島県・指宿市に発表 21日17:54時点薩摩、種子島・屋久島地方では、22日夕方まで土砂災害に警戒してください。薩摩地方では、22日朝まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■鹿児島市□大雨警報・土砂災害22日夕方にかけて警戒・浸水22日朝にかけて警戒1時間最大雨量70mm□洪水警報