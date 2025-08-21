イエローの外観が目印。品川でヨーロッパ旅行気分に浸る品川駅から徒歩で約10分。閑静な住宅街にある「Brasserie la Maison」は、“日々の余白に優雅さと豊かさを街の皆様へ”をコンセプトに、四季折々の食材を使用した料理、スイーツを提供している一軒家のカフェレストランです。お店は、ヨーロッパで幸せの象徴とされるイエローの外壁が目印。東京にいながら、ヨーロッパの街の一角を訪れたような気分が味わえます。グリーンの