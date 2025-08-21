2人の消防隊員が犠牲となった大阪・ミナミの繁華街、道頓堀で起きたビル火災。警察は室外機周辺が火元となって、隣接する7階建てのビルに延焼した疑いもあるとみて詳しい出火原因を調べているということなんですが、今回その出火原因について元麻布消防署長の市民防災研究所の坂口隆夫さんに聞きました。「火災初期から、私自身あまり見たことがないほど外壁全体が炎に包まれていることから、出火場所は屋外ではないか」ということ