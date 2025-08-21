6月、浜松市の東名高速に車が転落した事故で、覚せい剤取締法違反などの罪に問われた47歳の男に対し、地裁浜松支部は21日、「拘禁刑3年」の判決を言い渡しました。静岡･御前崎市の無職の被告の男は、6月、浜松市中央区で車を無免許運転した罪と、5月下旬から6月2日までの間に覚せい剤を使用した罪に問われていました。21日の判決公判で地裁浜松支部の肥田薫裁判官は、「覚せい剤取締法違反の罪で前科5犯あることに加え、仮釈放中の