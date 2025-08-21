登山者が山の中でけがをした想定で、県消防防災ヘリ「もがみ」が出動し、上空と地上から負傷者を救助する訓練が21日、酒田市で行われました。訓練は、酒田地区広域行政組合消防本部の山岳特別救助隊と、県消防防災航空隊が合同で実施したものです。鳥海山で登山者がけがをして動けなくなり、救助を要請したとの想定で酒田市升田の旧八幡スキー場を使って行われました。今回、新たな試みとして県消防防災ヘリ「もがみ」が酒田