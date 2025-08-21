巨人は２１日、「Ｇｈａｎｄｓ〜ヒーローズプレート〜」と題して、主催試合でヒーローとなった選手や記録達成者が直筆サインした透明のアクリルプレートを、スポーツチーム公認オークション「ＨＡＴＴＲＩＣＫ」に出品することを発表した。今季第３弾として、６月２０日に今季初安打となる決勝タイムリーを打った小林誠司捕手や、７月８日に劇的なサヨナラ打を放った丸佳浩外野手らの雄姿が刻まれたプレート計１１点が出品され