労働者や企業の代表などによる審議会は8月21日午前、愛知県内の最低賃金を63円引き上げ時給1140円とするよう、愛知労働局の小林洋子局長に答申しました。最低賃金を巡っては、大村知事が20日、中央の審議会の答申で目安とされた63円を上回る引き上げを求める異例の要請をしていましたが、目安通りの上げ幅で決着しました。それでも2024年の50円を大きく上回る過去最高の引き上げで、10月18日から適用されます。