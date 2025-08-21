◆女子プロゴルフツアーＣＡＴレディースプロアマ戦（２１日、神奈川・大箱根ＣＣ＝６６５２ヤード、パー７２）２０１９年大会覇者の浅井咲希（小杉ＣＣ）は、今季レギュラーツアー初出場となる今大会に向けて意気込みを語った。２７歳の浅井は２３年１月にプロキャディーの栗永遼氏と結婚し、同年６月に第１子の男児を出産した。昨年はレギュラーツアー４試合に出場し、全て予選落ち。今季初のレギュラーツアーに向けて「