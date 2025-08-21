元UFC世界バンタム級王者のTJ・ディラショー（39）が21日までに更新されたYouTubeチャンネル「JAXXONPODCAST」のポッドキャスト番組に出演。「UFC319」でUFC2連敗を喫した朝倉海（JAPANTOPTEAM）について言及した。海はUFC2戦目となる8カ月ぶりの再起戦でティム・エリオット（米国）と対戦し、2Rギロチンチョークでタップアウト負け。2戦連続一本負けでUFC2連敗を喫した。ディラショーは「ティムは本当にレスリングと