JR東日本は、「TRAIN SUITE 四季島」の8月30日出発分を運休する。サービスにあたる乗務員「トレインクルー」の飲酒事案に伴い、運行に必要なトレインクルーの確保ができなかった。同日発は上野駅を出発し、上越や信越を巡るは1泊2日のコースだった。今後の運行に関しては、「運休することのないよう最善を尽くしますが、運行に何らかの影響があることが判明した場合には改めてお知らせいたします」としている。