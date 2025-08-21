日本トランスオーシャン航空（JTA）は、沖縄/那覇〜大阪/関西線で臨時便を運航する。夏の甲子園で沖縄尚学高等学校が決勝に進出したことを受けたもので、8月23日に2便、24日に1便の計3便を運航する。機材はボーイング737-800型機を使用する。23日午前10時から、日本大学第三高等学校と決勝を戦う。沖縄県勢の夏の甲子園決勝は15年ぶり、沖縄尚学高等学校の決勝進出は初めて。■ダイヤJTA2000沖縄/那覇（06：00）〜大阪/関西（08