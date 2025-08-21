ソニーは、販売を一時停止していた「Xperia 1 VII」について、8月27日から順次販売を再開する。 ソニーが発売するSIMフリー版のほか、NTTドコモとKDDI（au）、ソフトバンクから発売されているキャリア版も、27日から順次販売が再開される。 「Xperia 1 VII」については、一部端末で電源周りの不具合がまれに発生する事象を確認。一部の製造ロットで、製造工程の不備があったのが原因だとし、対象