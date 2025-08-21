台風第12号(レンレン)2025年08月21日16時45分発表 【画像】レンレンの進路詳細 先ほど、台風12号が鹿児島県に上陸しました（画像はまだ中心が海上）。気象庁が大雨に警戒を呼びかけています。 21日16時の実況種別 台風大きさ -強さ -存在地域 日置市付近中心位置 北緯31度35分 (31.6度)東経130度05分 (130.1度)進行方向、速さ