日本ハム・北山亘基投手が２１日、先発する２２日のソフトバンク戦（エスコン）の必勝を誓った。オリックス戦の試合前練習後に取材に対応。首位との直接対決の初戦を託され「そこはうれしく思いますし、それと同時に責任もすごく感じるので下手なことはできない。この世界は結果の世界。あとはもう結果を出すだけ」と武者震いした。７月３０日の対戦では、２度のリードを守れずに八回途中で降板。チームは逆転勝ちしたものの、