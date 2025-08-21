21日(木)午後5時過ぎに台風12号は鹿児島県日置市付近に上陸しました。台風12号鹿児島県日置市付近に上陸しました21日(木)午後5時過ぎに台風12号は鹿児島県日置市付近に上陸しました。台風はこのあと、九州南部を東に進む見通しです。九州南部では、非常に激しい雨や局地的に猛烈な雨が降って大雨となる見込みです。22日(金)夕方にかけては、線状降水帯が発生し、災害の発生する危険度が急激に高まる恐れがあります。22日午後6時