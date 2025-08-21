2人の消防隊員が犠牲となった大阪・ミナミの繁華街、道頓堀で起きたビル火災。これまでの調べで、ビル1階の外側に設置されていたエアコンの室外機周辺が、激しく燃えていたことが分かりました。今回の火災をめぐり21日に初めて事故調査委員会の会合が開かれ、その冒頭、死亡した2人に黙とうが捧げられました。調査委員会は、建物の法令違反と2人の死亡との因果関係などを含め、2025年度中に調査結果をまとめる方針です。火災が発生