知人らが住む大分県玖珠町のアパートに今年5月、ライターで火をつけ全焼させた放火の罪で無職の21歳の女が21日起訴されました。 【写真を見る】鑑定留置で責任能力認定アパート放火事件、21歳女を起訴大分・玖珠町 現住建造物等放火の罪で起訴されたのは玖珠町の無職、柿元冴恵被告（21）です。 起訴状などによりますと柿元被告は今年5月、知人ら3人が住むアパートの1階倉庫にあったこたつ布団にラ