65歳よりも前から年金を受け取っていた人の場合、65歳になると、手取りが変わる可能性があります。以前と引かれる金額が変わることで、受取額が減ったのではないかと不安に思う人もいるでしょう。 今回は、65歳になると年金から引かれる金額が変わる理由についてご紹介します。 年金の金額が変わる理由は「健康保険料」と「介護保険料」が考えられる 繰上げ受給をした人の年金の手取り額が変わる理由として、健康保