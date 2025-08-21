スピードスケート女子のエース・高木美帆が率いる「teamGOLD」が21日、北海道帯広市内で練習を公開した。来年2月のミラノ・コルティナ五輪で2大会ぶりの金メダルを狙う女子団体追い抜きの練習にも着手し、この日は今季から堀川桃香（富士急行）を先頭とした隊列をテスト。昨季は高木→佐藤綾乃（ANA）→堀川だった隊列を堀川→高木→佐藤に変更して感触を確かめた。高木は「事前に聞いてはいなかったのでびっくり」としな