女子ゴルフのCATレディースはあす22日から神奈川県箱根町の大箱根カントリークラブ（6652ヤード、パー72）で開幕する。前年優勝の川崎春花（22＝村田製作所）がプロアマ戦後に会見に応じた。「ずっとスイングのことを気にしながらプレーしているんですけど、少しずつ良くなっているかなと思います。全体的に良くはないですけど、自分の感覚は少しずつ良くなってきている」春先は不倫騒動の責任を取り試合出場を自粛。4月のKK