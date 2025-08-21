インタビューに答える台湾積体電路製造（TSMC）取締役の劉鏡清氏半導体受託生産の世界最大手、台湾積体電路製造（TSMC）の取締役を務める劉鏡清氏は21日、熊本第2工場（熊本県菊陽町）の年内着工計画に変更はないとの考えを示した。大阪市内で共同通信のインタビューに答えた。TSMCは米国への投資も強化しているが、劉氏は「（熊本第2工場の）計画に変更はない。日本の優先順位は下がらない」と述べた。同社幹部は7月、同工場