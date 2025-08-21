2025年8月10日に、『旅するSnow Man - Traveling with Snow Man -』（日本テレビ系・関東ローカル、以下『旅するSnow Man』）の第2話となる「Travel 2：連れて行きたかった場所 〜福岡篇〜」が放送・配信されました。この番組は人気アイドルグループ・Snow Manが出演するバラエティー番組で、7月27日から放送・配信がスタート。テレビ放送と合わせて、Huluでの配信やTVerでの見逃し配信、さらにディズニープラスでは未公開シーンを