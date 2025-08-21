中国北部の山西省大同市にある湖東駅で8月21日午前9時50分、発電用の石炭2万トンを満載した貨物列車が出発しました。これにより、「中国最大の重量貨物積載鉄道」と呼ばれる大秦鉄道の累計貨物輸送量が90億トンを突破しました。大秦鉄道は山西省大同市を西の起点、河北省秦皇島市を東の終点とする全長653キロで、国内各地の主要電力網、発電グループ、300以上の主要発電所と6000以上の鉱工業企業の生産用石炭の輸送を担い、輸送量