大相撲力士を対象とした日本相撲協会の健康診断が２１日、東京・両国国技館で行われ、人気幕内力士の遠藤（３４）＝追手風＝が現状を語った。西前頭７枚目だった７月の名古屋場所は「右膝前十字靱帯損傷、内側側副靱帯損傷、内側半月板損傷、外側半月板損傷、変形性膝関節症で２カ月間の入院加療を要する」との診断書を提出し全休。師匠の追手風親方（元幕内大翔山）によると、７月１０日に左膝手術を行ったという。この日の