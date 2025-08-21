九州の西にある熱帯低気圧が、きょう午前9時に台風12号「レンレン」になりました。 【画像で見る】台風12号発生 いつどこで雨が降る？ 最新の進路予想 雨・風シミュレーション 午後5時過ぎに、鹿児島県日置市付近に上陸した「台風12号」は、ゆっくりと東へ進んでいて、九州では、すでに風速15メートル以上の強風域がかかっています。 台風12号は、22日（金）は熱帯低気圧になる見込みですが、湿った空気の影響で、