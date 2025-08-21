卒業生の名前を聞いただけで、その人の努力や実力、さらには学校の伝統や格式までもが思い浮かぶ--そんな私立進学校があります。難関大学への高い進学率や、豊かな人間性を育む教育方針、そして全国的な知名度を誇る校名は、多くの人に強い印象を与えます。All About ニュース編集部は2025年7月24〜8月7日、20〜70代の男女167人を対象に「九州地方の私立進学校」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、出