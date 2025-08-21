２１日の香港マーケットは、主要８５銘柄で構成されるハンセン指数が前日比６１．３３ポイント（０．２４％）安の２５１０４．６１ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が３８．５０ポイント（０．４３％）安の８９７４．７７ポイントと反落した。売買代金は２３９４億８６９０万香港ドル（約４兆５２３９億円）に縮小している（２０日は２８５２億８５８０万香港ドル）。外部環境の不透明感が重しと