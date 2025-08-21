16クラブから選抜の18人が参加、名門と対戦へJリーグは8月21日、U-15 Jリーグ選抜が「第25回日伯友好カップ」に出場するメンバー18人を発表した。大会は8月31日から9月5日まで、ブラジル・リオデジャネイロのジーコフットボールセンターで開催される。同大会は、日本とブラジルのサッカー交流を目的に開催される国際ユース大会で、U-15 Jリーグ選抜の参加は2018年以来、6年ぶり15回目となる。今回の遠征は、国際試合を通じた競