10月3日よりBS朝日にて放送されるTVアニメ『野原ひろし 昼メシの流儀』の主題歌が、Mega Shinnosukeの書き下ろし楽曲「ごはん食べヨ」に決定。あわせてアニメPVが公開された。 参考：『クレヨンしんちゃん』がインドで大人気激変するインドアニメ市場成功の秘訣とは？ 本作は、双葉社より発行していた『月刊まんがタウン』にて2015年12月より連載をスタートし、現在は『まんがクレヨンしんちゃん.com』で連載されて