テレビ朝日系木曜ドラマ『しあわせな結婚』の第6話放送に向けて、主演の阿部サダヲと共演の杉野遥亮よりコメントが到着した。 参考：『しあわせな結婚』は坂元裕二＆宮藤官九郎？大石静だからこそ描ける松たか子＝鈴木ネルラ 本作は、NHK大河ドラマ『光る君へ』（2024年）以降、初の連続ドラマとなる大石静が脚本を手がける、夫婦の愛を問う“完全オリジナルホームドラマ”であり、令和の“マリッジ・サスペンス”。