女優の松田美由紀が8月19日にInstagramを更新し、近影の公開と長文のメッセージを寄せた。そこで明かした驚きの食生活が波紋を呼んでいる。松田は、夫で1989年に亡くなった俳優・松田優作さんのパネルをバックにした自撮りショットのほか、食事の写真も見せている。松田はメッセージで《実は、近年。いろいろ持病もあって仕事を頑張りすぎると倒れたり、寝込んだりしちゃってて。この夏も、救急車に運ばれたりしてました》