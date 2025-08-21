「海に浮かぶ、ちいさな宿」。豪華客船が大阪に初入港です。８月２１日、大阪就航したクルーズ客船「ガンツウ」。コンセプトは「せとうちの海に浮かぶ、ちいさな宿」です。出港後は港に寄らず、夜は、錨をおろして海の上でゆっくり停泊するのが特徴です。長い時間を過ごす客室は…船で最高級のスイートルームは広さ９０平方メートル。料金は２名一室で、１人１４０万円です。部屋の見どころはほかにもあり、露天風呂付きの客